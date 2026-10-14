В Челябинской области фиксируют сбои мобильного интернета
За сутки из региона поступило более 1,1 тыс. жалоб
14.10.2026, 10:17
Жители Челябинской области сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. По данным сервиса мониторинга DownDetector, за сутки из региона поступило более 1,1 тыс. жалоб. Абоненты нескольких операторов связи отмечают, что доступ к сети сохраняется лишь для ограниченного перечня отечественных ресурсов.
Портал DownDetector зафиксировал перебои в работе мобильного интернета сразу в нескольких регионах УрФО в ночь на 14 октября. Жалобы поступали от жителей Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа.
На пике количество сообщений о сбоях из Челябинской области достигло шести десятков за минуту.
По данным DownDetector, за последние сутки из Челябинской области поступило более 1,1 тыс. обращений, за последний час — 46. Согласно статистике сервиса, 78% пользователей сообщили об общем сбое в работе сети, еще 13% столкнулись с некорректной работой мобильных приложений. Наиболее часто о проблемах заявляют абоненты операторов МТС и Т2. География обращений охватывает Челябинск и Магнитогорск.
Пользователи пишут, что при подключении через мобильный интернет доступны только российские ресурсы, включенные в утвержденный Минцифры перечень. „Ъ-Южный Урал“ запросил комментарии у ряда крупных операторов сотовой связи.