В Челябинской области фиксируют сбои мобильного интернета

По данным DownDetector, за последние сутки из Челябинской области поступило более 1,1 тыс. обращений, за последний час — 46. Согласно статистике сервиса, 78% пользователей сообщили об общем сбое в работе сети, еще 13% столкнулись с некорректной работой мобильных приложений. Наиболее часто о проблемах заявляют абоненты операторов МТС и Т2. География обращений охватывает Челябинск и Магнитогорск.