В Йошкар-Оле главу абонентского отдела обвинили в получении взяток на 750 тысяч
В Йошкар-Оле направили в суд уголовное дело в отношении начальника абонентского отдела ресурсоснабжающей организации, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 750 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.
По версии следствия, в апреле этого года при проверке коммерческого предприятия обвиняемый выявил факт несанкционированного пользования холодным водоснабжением. За сокрытие нарушения и отказ от составления акта, предусматривающего штрафные санкции, он потребовал у представителя фирмы 500 тыс. руб.
В мае фигурант получил еще 150 тыс. руб. за ускорение ввода в эксплуатацию водомерных узлов без оформления обязательных технических условий и договоров технологического присоединения. Кроме того, за 100 тыс. руб. он пообещал собственнице здания заключить прямой договор водоснабжения без прохождения установленной процедуры присоединения.
На денежные средства обвиняемого наложили арест.