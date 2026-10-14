В Йошкар-Оле главу абонентского отдела обвинили в получении взяток на 750 тысяч

В мае фигурант получил еще 150 тыс. руб. за ускорение ввода в эксплуатацию водомерных узлов без оформления обязательных технических условий и договоров технологического присоединения. Кроме того, за 100 тыс. руб. он пообещал собственнице здания заключить прямой договор водоснабжения без прохождения установленной процедуры присоединения.