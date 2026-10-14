Спрос на отели в Казани на ноябрьские праздники вырос в 1,5 раза
Спрос на бронирование отелей в Казани на период ноябрьских праздников вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом спрос на отели в российских городах на эти даты увеличился в 1,5 раза, сообщает ТАСС.
На поездки по России приходится 61% бронирований на период с 31 октября по 8 ноября. Казань вошла в десятку наиболее востребованных направлений.
На Казань приходится 3% заказов туристического жилья в России на этот период. При этом общий объем бронирований на ноябрьские праздники по состоянию на начало октября оказался на 7% ниже прошлогоднего уровня.