Южный Урал назвали в числе регионов с затяжным расследованием дел о халатности

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доклады о принимаемых мерах представили руководители региональных управлений ведомства по Челябинской, Кировской, Тверской и Ярославской областям. В этих регионах, как подчеркивают в ведомстве, расследования дел о халатности затягиваются, что приводит в том числе к их прекращению из-за истечения сроков давности. Кроме того, некоторые дела возвращают на доработку. Глава СКР поручил расширять опыт расследования дел, связанных с бездействием должностных лиц, повышать компетенцию следователей. Необходимо также устанавливать другие преступления чиновников.