Жителя Прикамья приговорили к 12 годам колонии за склонение подростка к употреблению наркотиков
Обновлено14.10.2026, 10:08
Чусовской суд признал 21-летнего жителя поселка Верхнечусовские Городки виновным в двух эпизодах склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств и приговорил к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Как установило следствие, ранее судимый мужчина в июне 2025-го и в марте 2026 года склонил своего знакомого подростка к употреблению наркотика, при этом возраст несовершеннолетнего был достоверно известен осужденному.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.