Семерых сургутян подозревают в хищении средств из бюджета Югры

По данным следствия, руководитель и заместитель директора казенного образовательного учреждения в сговоре с рядом лиц организовали схему незаконного обогащения. Они предоставляли в департамент образования и науки ХМАО-Югры ложные сведения о трудоустройстве сотрудников по совместительству, которые фактически не выполняли свои должностные обязанности.