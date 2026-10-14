Семерых сургутян подозревают в хищении средств из бюджета Югры
14.10.2026, 09:35
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) пресечена деятельность группы из семи человек, подозреваемых в мошенничестве с хищением средств из бюджета региона в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.
По данным следствия, руководитель и заместитель директора казенного образовательного учреждения в сговоре с рядом лиц организовали схему незаконного обогащения. Они предоставляли в департамент образования и науки ХМАО-Югры ложные сведения о трудоустройстве сотрудников по совместительству, которые фактически не выполняли свои должностные обязанности.
Преступление было раскрыто совместными усилиями сотрудников РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по Сургуту. ФСБ продолжает оперативные мероприятия для установления других соучастников и выявления дополнительных эпизодов преступления.