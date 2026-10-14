Стало известно имя будущего руководителя новосибирского управления СКР

Сергей Михайлов родился 27 июня 1976 года. В 1998 году окончил юридический факультет Ульяновского госуниверситета по специальности «юриспруденция», работал в органах прокуратуры. В Следственном комитете служит со дня образования ведомства в 2007 году. В октябре 2017 года указом президента РФ Сергей Михайлов был назначен главой управления СКР по Ульяновской области. Сослуживцы характеризуют его как жесткого руководителя.