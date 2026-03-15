В отставку ушел руководитель новосибирского управления СКР

Генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев, возглавлявший новосибирское управление Следственного комитета России с июля 2023 года, ушел в отставку. В пятницу, 13 марта, он попрощался с коллективом, сообщили «Ъ-Сибирь» источники. Причины увольнения 58-летнего генерала пока неизвестны.

И.о. руководителя управления стал подполковник юстиции Сергей Артеменко, работавший заместителем Евгения Долгалева.

Евгений Долгалев окончил в 1994 году Омский государственный университет, после чего работал в органах прокуратуры. В Следственном комитете он служил с 2007 года, с момента образования ведомства. В 2011 году Евгений Долгалев занял пост первого заместителя руководителя управления СКР по Омской области. В августе 2012 года указом президента РФ он был назначен на должность главы управления СКР по Алтайскому краю, в 2018 году — руководителя хабаровского управления ведомства.

