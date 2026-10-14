На модернизацию Мамадышского политехнического колледжа направят 729,4 млн рублей

По словам директора колледжа Айнура Аглямова, проект предусматривает закупку более 40 единиц оборудования и техники, а также ремонт и утепление мастерских. По его словам, часть учебной техники устарела, из-за чего студентам бывает сложно перейти от практики в колледже к работе на современном производстве.