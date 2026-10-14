На модернизацию Мамадышского политехнического колледжа направят 729,4 млн рублей
Мамадышский политехнический колледж получил финансирование по итогам федерального конкурса «Агропрофи». На капитальный ремонт зданий, обновление оборудования и развитие образовательной инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 729,4 млн руб., сообщила пресс-служба колледжа.
Из общей суммы 285,3 млн руб. составят средства федерального бюджета, 224,1 млн руб. — бюджета Татарстана. Еще 220 млн руб. планируется привлечь из внебюджетных источников.
По словам директора колледжа Айнура Аглямова, проект предусматривает закупку более 40 единиц оборудования и техники, а также ремонт и утепление мастерских. По его словам, часть учебной техники устарела, из-за чего студентам бывает сложно перейти от практики в колледже к работе на современном производстве.
Кроме того, мастерские расположены отдельно от основного учебного корпуса и зимой недостаточно отапливаются. Ремонт должен улучшить условия для практических занятий.