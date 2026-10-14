Екатеринбурженку отправили на работы за попытку хищения стрингов ради продажи
14.10.2026, 09:06
Суд в Академическом районе Екатеринбурга назначил 150 часов обязательных работ местной жительнице за покушение на кражу (ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ) нескольких трусов-стрингов и других вещей в магазине «Лента», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Как было установлено судом, рано утром 12 января екатеринбурженка пошла в магазин для хищения вещей, которые потом планировала перепродать. В корзину она положила стринги всех размеров, а также уходовые средства, маску для волос, паровой выпрямитель, носки и рубашку. В примерочной она почти все спрятала в одежду и личные вещи, после отправилась к выходу. На кассе жительница сделала вид, что ей не хватает денег для оплаты, и сказала, что сходит за ними до машины и вернется. Однако охрана задержала ее — по камерам удалось отследить ее перемещения.
Если бы подсудимая смогла похитить вещи, то магазину был бы причинен ущерб в размере 8467,82 руб. Приговор в законную силу не вступил.