Югорчанина будут судить за стрельбу на улице ради испуга
14.10.2026, 08:40
Житель Октябрьского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) предстанет перед судом за хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в полиции Югры.
В полиции установили, что в начале сентября обвиняемый был в гостях и пил спиртное. Там у него произошел конфликт со знакомой. На следующий день он получил по телефону сообщение о том, что к нему собираются приехать для выяснения отношений. Когда он увидел около своего дома толпу людей, среди которых была эта знакомая, он решил напугать их. Югорчанин вышел на улицу с ружьем и выстрелил в воздух, когда группа начала приближаться к дому.
По словам фигуранта, он не намеревался причинить кому-либо вред, однако осознавал, что его действия нарушают общественный порядок. Свою вину он признал.