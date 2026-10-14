Югорчанина будут судить за стрельбу на улице ради испуга

В полиции установили, что в начале сентября обвиняемый был в гостях и пил спиртное. Там у него произошел конфликт со знакомой. На следующий день он получил по телефону сообщение о том, что к нему собираются приехать для выяснения отношений. Когда он увидел около своего дома толпу людей, среди которых была эта знакомая, он решил напугать их. Югорчанин вышел на улицу с ружьем и выстрелил в воздух, когда группа начала приближаться к дому.