В Пермском крае в сентябре незначительно выросли потребительские цены

В сентябре 2026 года в Пермском крае прирост потребительских цен на товары и услуги составил 0,5%, сообщает Пермьстат. По данным ведомства, наибольший рост цен был отмечен в сентябре на непродовольственные товары — 1,39%, в то время как цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,15%. Небольшое увеличение цен было отмечено на услуги — 0,44%.