В Пермском крае в сентябре незначительно выросли потребительские цены
Обновлено14.10.2026, 08:39
В сентябре 2026 года в Пермском крае прирост потребительских цен на товары и услуги составил 0,5%, сообщает Пермьстат. По данным ведомства, наибольший рост цен был отмечен в сентябре на непродовольственные товары — 1,39%, в то время как цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,15%. Небольшое увеличение цен было отмечено на услуги — 0,44%.
По данным Пермьстата, за девять месяцев рост потребительских цен составил 5,85%. Стоимость услуг с начала года выросла на 7,83%, непродовольственные товары подорожали на 6,85%, алкогольные напитки — на 7,63%, продовольственные товары — на 3,43%.