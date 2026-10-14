Педиатрическое отделение стационара ДГКБ №11 Екатеринбурга открыли после ремонта

Последний до этого ремонт в здании проводился 20 лет назад, с тех пор отделение успело устареть. В стационаре установили систему вызова персонала, созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Усовершенствована система питьевого режима, оборудованы комнаты для приготовления молочной смеси маленьким пациентам и для отдыха родителей. В скором времени в палатах поставят «умные» колонки, чтобы дети могли слушать сказки во время процедур или перед сном. Созданы три палаты для паллиативных детей с системой видеомониторинга.