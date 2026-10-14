Педиатрическое отделение стационара ДГКБ №11 Екатеринбурга открыли после ремонта
14.10.2026, 07:55
В Екатеринбурге после модернизации открылось педиатрическое отделение круглосуточного стационара Детской городской клинической больницы (ДГКБ) №11, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Последний до этого ремонт в здании проводился 20 лет назад, с тех пор отделение успело устареть. В стационаре установили систему вызова персонала, созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Усовершенствована система питьевого режима, оборудованы комнаты для приготовления молочной смеси маленьким пациентам и для отдыха родителей. В скором времени в палатах поставят «умные» колонки, чтобы дети могли слушать сказки во время процедур или перед сном. Созданы три палаты для паллиативных детей с системой видеомониторинга.
«Во время сезонного подъема заболеваемости в педиатрическом отделении стационара ежемесячно могут проходить лечение до 500 детей. Уверен, что новая обстановка и возможности стационара, кроме других важных факторов, тоже повлияют на скорость выздоровления юных уральцев»,— рассказал глава региона.