Новый владелец отеля «Оболенский» может договориться с банком по долгу семьи Копайгородских
14.10.2026, 07:48
Банк «Россия» намерен заключить мировое соглашение с новым владельцем недвижимости в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшей семье бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Речь идет о помещении в отеле «Оболенский», которое было передано в собственность образовательного фонда «Талант и успех» после конфискации активов семьи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В Арбитражный суд Санкт-Петербурга, рассматривающий иск банка о взыскании задолженности с семейного бизнеса Алексея и Янины Копайгородских, поступило ходатайство об отложении заседания для подготовки мирового соглашения. Договориться кредитная организация намерена с новым собственником заложенной недвижимости. С учетом позиции банка слушание назначили на 19 ноября.
В 2021 году компания «ТМ “Отражение”», учредителем которой является Янина Копайгородская, получила кредит в банке «Россия» под залог нежилого помещения площадью 1,5 тыс. кв. м на улице Пестеля в Санкт-Петербурге. По этому адресу расположен отель «Оболенский». Кредит не был погашен полностью, а остаток задолженности вместе с процентами составил 165 млн руб.
Из-за просрочки платежей банк обратился в суд с требованием взыскать долг за счет заложенной недвижимости и выставить ее на торги по цене 80% от рыночной стоимости. Однако арбитраж счел такую меру преждевременной, поскольку требовалось уточнить сведения о собственнике объекта.
В январе 2026 года Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства активы семьи Копайгородских стоимостью 1,6 млрд руб. по иску Генпрокуратуры. В апреле Краснодарский краевой суд изменил порядок исполнения решения о конфискации и передал заложенное помещение фонду «Талант и успех». После этого арбитраж привлек фонд к делу в качестве ответчика, а банк заявил о готовности заключить мировое соглашение.
Другим кредитором Янины Копайгородской является банк «Национальный стандарт», который взыскивает с нее 160 млн руб., полученные для приобретения недвижимости в Краснодаре.
5 октября 2026 года Мещанский суд Москвы приговорил Янину Копайгородскую к девяти годам колонии за посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате и незаконное воздействие на свидетелей. Алексей Копайгородский получил 15 лет лишения свободы за получение взяток от застройщиков на 300 млн руб., растрату и отмывание преступных доходов.