Новый владелец отеля «Оболенский» может договориться с банком по долгу семьи Копайгородских

В 2021 году компания «ТМ “Отражение”», учредителем которой является Янина Копайгородская, получила кредит в банке «Россия» под залог нежилого помещения площадью 1,5 тыс. кв. м на улице Пестеля в Санкт-Петербурге. По этому адресу расположен отель «Оболенский». Кредит не был погашен полностью, а остаток задолженности вместе с процентами составил 165 млн руб.