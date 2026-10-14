Десятки рейсов между Петербургом и Москвой задержали на фоне атаки БПЛА
За сутки над Московским регионом было сбито 116 беспилотников
14.10.2026, 07:45
Утром 14 октября в Пулково задержали и отменили десятки рейсов между Петербургом и Москвой. По данным онлайн-табло аэропорта на 7:37, на вылет в столицу задерживались 19 рейсов, еще семь были отменены.
Ночью Пулково принял более 20 самолетов, которые должны были приземлиться в Москве, но были перенаправлены в Петербург из-за ограничений воздушного пространства Московского авиаузла. Об этом около 2:27 сообщила пресс-служба аэропорта. Пассажиров перенаправленных рейсов, которым пришлось долго ждать возможности вылететь в столицу, высадили в терминале.
Ограничения в Московском авиаузле вводили на фоне атаки беспилотников. Всего за сутки, по данным мэра города Сергея Собянина, над Московским регионом было сбито 116 беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в онлайн-табло и объявлениями в терминале. Уточнить информацию можно по телефону Пулково +7 (812) 324-30-00, через чат-бот «Твой Пулково» в MAX или у авиакомпании.