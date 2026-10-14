Десятки рейсов между Петербургом и Москвой задержали на фоне атаки БПЛА

Ночью Пулково принял более 20 самолетов, которые должны были приземлиться в Москве, но были перенаправлены в Петербург из-за ограничений воздушного пространства Московского авиаузла. Об этом около 2:27 сообщила пресс-служба аэропорта. Пассажиров перенаправленных рейсов, которым пришлось долго ждать возможности вылететь в столицу, высадили в терминале.