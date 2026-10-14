Иран потребовал от Британии обосновать обвинения по базе Фэрфорд
МИД Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера с требованием предоставить доказательства обвинений в причастности страны к инциденту у британской авиабазы Фэрфорд. Об этом сообщает Press TV.
Генеральный директор департамента Западной Европы МИД Ирана Алиреза Юсефи заявил протест против «безответственного и деструктивного подхода» Лондона.
В иранском МИДе назвали обвинения Великобритании провокацией и пригрозили пересмотром отношений с Лондоном, если власти не подтвердят свои заявления фактами.
27 сентября в близи военной базы Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд задержали нескольких человек по подозрению в терроризме. Позже их отпустили под залог. Британский премьер-министр Энди Бернэм заявил, что инцидент «почти наверняка» курировался Ираном. Он также анонсировал новые санкции против Исламской республики.