Число торговых субъектов МСП на Дону за восемь месяцев сократилось почти на 5%

Статистика по июлю рисует аналогичная. По состоянию на 1 июля 2026 года в оптовой и розничной торговле донского региона работало 70,7 тыс. хозяйствующих субъектов — 14,9 тыс. организаций и 55,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие их общее число сократилось на 3,1%: юридических лиц стало меньше на 3,7%, предпринимателей — на 2,9%.