Число торговых субъектов МСП на Дону за восемь месяцев сократилось почти на 5%
В Ростовской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере торговли к августу 2026 года составило 63,9 тыс. единиц — на 4,7% ниже, чем в январе. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра субъектов МСП ФНС.
Сокращение затронуло все сегменты отрасли: в торговле автотранспортными средствами показатель снизился на 2,5% (до 3,4 тыс. единиц), в оптовой — на 0,9% (до 15 тыс.), в розничной — на 4,5% (до 45,5 тыс.). В целом по России падение оказалось глубже — 5,4%.
Статистика по июлю рисует аналогичная. По состоянию на 1 июля 2026 года в оптовой и розничной торговле донского региона работало 70,7 тыс. хозяйствующих субъектов — 14,9 тыс. организаций и 55,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие их общее число сократилось на 3,1%: юридических лиц стало меньше на 3,7%, предпринимателей — на 2,9%.