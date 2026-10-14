На Дону чиновников из департамента потребрынка обязали отчитываться о доходах

Документом в новой редакции изложен подраздел, регулирующий перечень должностей департамента потребительского рынка. В него включены 39 позиций, в том числе руководители и специалисты подразделений, отвечающих за лицензирование продажи алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции, контроль, административную практику, координацию торговли и сферы услуг.