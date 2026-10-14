На Дону чиновников из департамента потребрынка обязали отчитываться о доходах
Ростовская область обновила перечень должностей в департаменте потребительского рынка, при замещении которых госслужащие должны представлять сведения о доходах, расходах и имуществе. Изменения связаны с корректировкой структуры и штатного расписания ведомства. Соответствующее постановление правительства Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Документом в новой редакции изложен подраздел, регулирующий перечень должностей департамента потребительского рынка. В него включены 39 позиций, в том числе руководители и специалисты подразделений, отвечающих за лицензирование продажи алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции, контроль, административную практику, координацию торговли и сферы услуг.
Обязанность отчитываться о доходах, расходах и имуществе распространяется также на сведения о соответствующих активах и обязательствах супругов и несовершеннолетних детей государственных служащих.
Постановление вступило в силу.