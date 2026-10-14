Из Курганской области выдворили 58 нелегальных мигрантов
14.10.2026, 07:15
С территории Курганской области за время второго этапа операции «Нелегал-2026» выдворены 58 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Сотрудники полиции выявили 278 административных правонарушений в сфере миграции и пресекли 72. Суды вынесли 58 решений о выдворении иностранцев, 55 — о запрете въезда в страну, 17 — об аннулировании ранее выданных видов на жительство в РФ, пять —о сокращении срока временного пребывания. Возбуждено пять уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.