Из Курганской области выдворили 58 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции выявили 278 административных правонарушений в сфере миграции и пресекли 72. Суды вынесли 58 решений о выдворении иностранцев, 55 — о запрете въезда в страну, 17 — об аннулировании ранее выданных видов на жительство в РФ, пять —о сокращении срока временного пребывания. Возбуждено пять уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.