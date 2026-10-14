В Ростове-на-Дону за 1,5 млн рублей продают редкую марку времен СССР
В Ростове-на-Дону за 1,5 млн руб. продают редкую почтовую марку СССР 1933 года. Информация об этом появилась на популярном портале объявлений.
По словам продавца, сохранность марки оценивается как «высшая степень хранения» (F – VF – XF), что для экземпляров, переживших военные годы, — большая редкость. Ценность советских марок, поясняется в объявлении, определяется не самим фактом их происхождения, а исторической уникальностью, малым тиражом, типографскими ошибками или браком.
Лот, значащийся по каталогу Михель под номером 438, относится к высокому ценовому сегменту и предлагается как выгодное вложение средств. Продавец подчеркивает, что сделка не является срочной, и готов рассматривать только денежный эквивалент.