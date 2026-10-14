В Ростове-на-Дону за 1,5 млн рублей продают редкую марку времен СССР

По словам продавца, сохранность марки оценивается как «высшая степень хранения» (F – VF – XF), что для экземпляров, переживших военные годы, — большая редкость. Ценность советских марок, поясняется в объявлении, определяется не самим фактом их происхождения, а исторической уникальностью, малым тиражом, типографскими ошибками или браком.