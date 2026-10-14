Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с трамваями в Новочеркасске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей Новочеркасска на транспортную доступность. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Поводом стало видеообращение горожан, выступивших против ликвидации трамвайного движения. По их словам, трамвайные линии находятся в исправном состоянии, однако маршруты экологичного транспорта сокращают, заменяя их коммерческими автобусами. Пассажирам это создает неудобства, а городу — риски для экологии.
При этом, региональное управление дважды возбуждало уголовные дела по этому факту, однако надзорный орган отменял соответствующие постановления. Позднее следователи возбудили дело вновь.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Александру Валиеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Контроль исполнения поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.