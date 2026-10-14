Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с трамваями в Новочеркасске

Поводом стало видеообращение горожан, выступивших против ликвидации трамвайного движения. По их словам, трамвайные линии находятся в исправном состоянии, однако маршруты экологичного транспорта сокращают, заменяя их коммерческими автобусами. Пассажирам это создает неудобства, а городу — риски для экологии.