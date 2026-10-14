Три челябинских депутата стали зампредами в комитетах Госдумы
Дмитрий Вяткин, Олег Голиков и Антон Ковалев получили новые назначения
14.10.2026, 05:48
Государственная дума РФ завершила распределение руководящих постов в комитетах нового созыва избранием заместителей председателей комитетов. Должности получили три депутата, представляющие Челябинскую область.
Дмитрий Вяткин стал заместителем председателя комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Олег Голиков — зампредом комитета по малому и среднему предпринимательству, Антон Ковалев избран заместителем председателя комитета по молодежной политике (все трое представляют «Единую Россию»).
Ранее Валерий Гартунг («Справедливая Россия») был избран председателем комитета по защите конкуренции.
Остальные депутаты Госдумы от Челябинской области будут трудиться в комитетах в качестве рядовых членов. Алексей Денисенко («Единая Россия») — в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, Евгений Илле («Единая Россия») — в комитете по экономической политике, Владимир Дремов («Единая Россия») — в комитете по промышленности и торговле, Василий Швецов («Справедливая Россия») — в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов, Максим Гулин («Новые люди») — в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.