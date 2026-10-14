Три челябинских депутата стали зампредами в комитетах Госдумы

Остальные депутаты Госдумы от Челябинской области будут трудиться в комитетах в качестве рядовых членов. Алексей Денисенко («Единая Россия») — в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, Евгений Илле («Единая Россия») — в комитете по экономической политике, Владимир Дремов («Единая Россия») — в комитете по промышленности и торговле, Василий Швецов («Справедливая Россия») — в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов, Максим Гулин («Новые люди») — в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.