В Грушевском индустриальном парке на Дону построят склад X5 за 4 млрд рублей
13.10.2026, 21:34
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел заседание президиума регионального совета по инвестициям в Грушевском индустриальном парке. Участники обсуждали, как обеспечить водой действующие предприятия и новые проекты. Среди возможных решений — использование свободных технических мощностей аэропорта «Платов»; власти также рассмотрели тарифы для компаний парка. На площадке уже работают производственные и логистические предприятия, а суммарные вложения резидентов превысили 21 млрд руб. О публикации по итогам заседания сообщил официальный портал правительства Ростовской области.
Главный новый проект — универсальный склад для продовольственных и непродовольственных товаров. Соглашение о нем область и инвестор заключили на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Компания «Ромекс-Кубань» строит комплекс площадью более 35,5 тыс. кв. м для одного из ключевых партнеров — X5, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». По данным Агентства инвестиционного развития области, разрешение на строительство компания получила в конце апреля 2026 года. Инвестиции оценивают примерно в 4 млрд руб., объект планируют запустить в первой половине 2027 года. РБК Ростов уточняет, что проектная компания «Оптово-распределительный центр Ростов» создана специально для этого склада. На объекте рассчитывают создать более 100 рабочих мест.
Площадка привлекает инвесторов готовой инженерной и транспортной инфраструктурой: здесь есть энергоснабжение и водопровод, а рядом проходят федеральная трасса и дорожные развязки. Парк занимает около 39 га и, по сообщению губернатора, развивается без бюджетных вложений и специальных преференциальных режимов. Именно водоснабжение теперь становится одним из условий дальнейшего роста: расширение производства и появление крупного распределительного центра увеличат нагрузку на сети. Вопрос о свободных мощностях «Платова» участники вынесли на отдельное обсуждение. В 2025 году в парке реализовывали проекты с инвестициями более 15 млрд руб., в том числе новый завод кормов и логистический объект «Ромекс».
Во время визита губернатор Слюсарь осмотрел расположенный в парке завод кормов для домашних животных. Его мощность превышает 100 тыс. тонн продукции в год; продукцию поставляют в южные и центральные регионы России. По данным региональных властей, завод перечислил в областной бюджет 1,2 млрд руб. налогов.
«Ромекс-Кубань» входит в группу компаний «Ромекс», на счету которой 58 проектов общей площадью около 2,4 млн кв. м в десяти регионах. Ростовский склад станет частью уже сложившегося в Грушевской производственно-логистического кластера.