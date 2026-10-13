В Грушевском индустриальном парке на Дону построят склад X5 за 4 млрд рублей

Площадка привлекает инвесторов готовой инженерной и транспортной инфраструктурой: здесь есть энергоснабжение и водопровод, а рядом проходят федеральная трасса и дорожные развязки. Парк занимает около 39 га и, по сообщению губернатора, развивается без бюджетных вложений и специальных преференциальных режимов. Именно водоснабжение теперь становится одним из условий дальнейшего роста: расширение производства и появление крупного распределительного центра увеличат нагрузку на сети. Вопрос о свободных мощностях «Платова» участники вынесли на отдельное обсуждение. В 2025 году в парке реализовывали проекты с инвестициями более 15 млрд руб., в том числе новый завод кормов и логистический объект «Ромекс».