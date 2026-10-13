Ростовская аптека отпустила без рецептов 153,5 тысяч упаковок психоактивных лекарств

Плановая проверка стала непосредственным основанием для выявления нарушений, однако управление не объяснило, почему включило именно эту аптеку в план. В материалах «Вестника Росздравнадзора» за 2023 год описан общий механизм работы регионального управления: оно ежеквартально анализирует данные МДЛП о прегабалине, трамадоле и тропикамиде, выявляет аптеки с заметными объемами этих препаратов и передает сведения полиции, прокуратуре и региональной антинаркотической комиссии. Публикация подтверждает, что мониторинг служит инструментом надзора, но не устанавливает, что проверку на Штахановского назначили именно по этому сигналу. Ведомство указывает, что продолжает контролировать оборот лекарств, востребованных для немедицинского употребления.