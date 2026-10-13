Ростовская аптека отпустила без рецептов 153,5 тысяч упаковок психоактивных лекарств
13.10.2026, 21:22
Аптека на улице Штахановского в Ростове-на-Дону продала без рецептов 153 528 упаковок психоактивных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Нарушение выявил региональный Росздравнадзор во время плановой проверки. По данным ведомства, аптека также не передавала сведения о сделках в систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). О проверке 13 октября сообщила пресс-служба территориального управления Росздравнадзора.
В сообщении не указаны название аптечной организации, период, за который она продала препараты, их наименования и распределение выявленного объема по отдельным лекарствам. Росздравнадзор также не назвал сумму назначенного штрафа. Поэтому установить, какие именно препараты составили 153 528 упаковок, по опубликованным данным нельзя.
Ведомство привлекло организацию к административной ответственности по двум статьям КоАП. Часть 1.1 статьи 14.4.2 предусматривает штраф для юридического лица от 150 тыс. до 200 тыс. руб. за отпуск без рецепта лекарств, которые входят в перечень предметно-количественного учета. Часть 2 статьи 6.34 касается несвоевременного или недостоверного внесения сведений в МДЛП; для организации штраф составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Эти санкции относятся к разным составам нарушения, но Росздравнадзор не сообщил, как рассчитал итоговую сумму взыскания. Основания ответственности указаны в тексте КоАП и статье 6.34.
Плановая проверка стала непосредственным основанием для выявления нарушений, однако управление не объяснило, почему включило именно эту аптеку в план. В материалах «Вестника Росздравнадзора» за 2023 год описан общий механизм работы регионального управления: оно ежеквартально анализирует данные МДЛП о прегабалине, трамадоле и тропикамиде, выявляет аптеки с заметными объемами этих препаратов и передает сведения полиции, прокуратуре и региональной антинаркотической комиссии. Публикация подтверждает, что мониторинг служит инструментом надзора, но не устанавливает, что проверку на Штахановского назначили именно по этому сигналу. Ведомство указывает, что продолжает контролировать оборот лекарств, востребованных для немедицинского употребления.