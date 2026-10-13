В Ростовской области психиатрическая больница подала в суд на авиастроительный завод

В сентябре появились и новости о требованиях признать авиазавод банкротом. Заявления подали три компании — «Милленниум — командировочные решения», «Востокинвестпроект» и «НЕО Инжиниринг». Позднее местные СМИ писали о двух заявлениях на общую сумму 13,4 млн руб.; среди заявителей называли «Милленниум», требовавшее 10,8 млн руб. Еще один показатель финансовых претензий к предприятию — иск «Защиты ТЭК» на 54 млн руб. В сентябре суд вернул его заявителю: тот не устранил процессуальные недочеты, в том числе не подтвердил отправку документов ответчику и уплату пошлины. Возврат заявления не разрешает спор по существу.