В Ростовской области психиатрическая больница подала в суд на авиастроительный завод
13.10.2026, 21:14
Неклиновский филиал областной психиатрической больницы обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева. Медучреждение требует взыскать 204,5 тыс. руб. за услуги для сотрудников завода, следует из данных судебной картотеки.
Договор стороны заключили в декабре 2025 года. Больница проводила для работников профилактические приемы психиатра и психиатрические освидетельствования. Завод, утверждает истец, за оказанные услуги не заплатил. Больница направляла претензии с требованием погасить задолженность и неустойку, но ответа не получила. Суд рассмотрит спор в упрощенном порядке. Эти обстоятельства пересказывают СМИ со ссылкой на суд; сами договор и расчеты в открытой карточке дела пока не опубликованы.
В сентябре появились и новости о требованиях признать авиазавод банкротом. Заявления подали три компании — «Милленниум — командировочные решения», «Востокинвестпроект» и «НЕО Инжиниринг». Позднее местные СМИ писали о двух заявлениях на общую сумму 13,4 млн руб.; среди заявителей называли «Милленниум», требовавшее 10,8 млн руб. Еще один показатель финансовых претензий к предприятию — иск «Защиты ТЭК» на 54 млн руб. В сентябре суд вернул его заявителю: тот не устранил процессуальные недочеты, в том числе не подтвердил отправку документов ответчику и уплату пошлины. Возврат заявления не разрешает спор по существу.
ТАНТК расположен в Таганроге и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Решение по делу покажет, подтвердит ли больница объем оказанных услуг и обоснованность начисленной неустойки.