Ямальца осудили за махинации с аккаунтами на «Госуслугах»

Как установил суд, мужчина использовал абонентские номера телефонов, которые прежние владельцы перестали использовать, но не отвязали от учетных записей на «Госуслугах». С их помощью он входил в аккаунты ничего не подозревавших пользователей, в том числе умерших к тому моменту, и блокировал им доступ к размещенной на портале информации.