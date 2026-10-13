Ямальца осудили за махинации с аккаунтами на «Госуслугах»
13.10.2026, 21:07
Новоуренгойский городской суд (ЯНАО) приговорил местного жителя к двум годам принудительных работ за преступления с использованием чужих аккаунтов на «Госуслугах». Всего ему вменили 132 преступления, сообщили в пресс-службе суда.
Как установил суд, мужчина использовал абонентские номера телефонов, которые прежние владельцы перестали использовать, но не отвязали от учетных записей на «Госуслугах». С их помощью он входил в аккаунты ничего не подозревавших пользователей, в том числе умерших к тому моменту, и блокировал им доступ к размещенной на портале информации.
Получив таким образом возможность использовать чужие персональные данные, фигурант подавал в кредитные организации заявки на получение микрозаймов. Одновременно он создавал на их имена виртуальные банковские карты, предназначенные для неправомерного оборота денежных средств. В ряде случаев мужчина похищал деньги кредитных организаций, другие попытки оказались безуспешными.
Во время судебного разбирательства подсудимый добровольно возместил причиненный материальный ущерб. Помимо двух лет принудительных работ, суд назначил ему штрафы на общую сумму 150 тыс. руб. и постановил конфисковать более 600 тыс. руб., полученных преступным путем. Также из зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства.