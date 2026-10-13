Бензин в Северной Осетии подорожал на 31,3% за год
13.10.2026, 20:51
В сентябре средняя цена автомобильного бензина в Северной Осетии достигла 87,08 руб. за литр. Это на 31,3% больше, чем годом ранее, и на 4,24% выше августовского уровня, следует из данных Северо-Кавказстата. С декабря 2025 года бензин подорожал на 32,8%.
Быстрее всего за год росла цена АИ-92: в сентябре литр этой марки стоил в среднем 80,78 руб., прирост за девять месяцев составил 20,14%. АИ-95 подорожал на 19% — до 90,33 руб. за литр. Цена АИ-98 и бензина с более высоким октановым числом достигла 103,16 руб., увеличившись на 12%. В среднем по бензину Северо-Кавказстат приводит рост на 19,3% за январь—сентябрь к соответствующему периоду прошлого года.
Дизельное топливо в сентябре стоило 80,89 руб. за литр, на 14,7% дороже, чем за январь—сентябрь годом ранее. Газовое моторное топливо выросло в цене на 7,2%, до 36,03 руб. за литр. Средние цены и динамику ведомство рассчитывает по результатам наблюдений на автозаправочных станциях; это статистический показатель, а не цена на каждой конкретной заправке. Сентябрьская сводка Северо-Кавказстата содержит отдельные данные по бензину, дизельному и газовому топливу, а еженедельная сводка Росстата на 28 сентября подтверждает среднюю цену 87,08 руб. за литр и цены по маркам.
Региональный рост развивался на фоне напряжения на российском рынке топлива. В начале сентября объем биржевых продаж бензина резко вырос относительно августа, но затем снова снизился. По данным обзора Национального биржевого ценового агентства, продажи 1–4 сентября достигли 72,75 тыс. тонн — на 69,2% больше, чем за те же дни августа. Однако 7 сентября они упали на 10,9% к предыдущему торговому дню, а неудовлетворенный спрос на бирже составил 37,74 тыс. тонн по АИ-92 и 35,34 тыс. тонн по АИ-95. Участники рынка связывали перебои с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов и задержками поставок. По оценке экспертов, на предложение также влияли сроки ремонтов, доступность топлива у поставщиков и логистика.