Бензин в Северной Осетии подорожал на 31,3% за год

Дизельное топливо в сентябре стоило 80,89 руб. за литр, на 14,7% дороже, чем за январь—сентябрь годом ранее. Газовое моторное топливо выросло в цене на 7,2%, до 36,03 руб. за литр. Средние цены и динамику ведомство рассчитывает по результатам наблюдений на автозаправочных станциях; это статистический показатель, а не цена на каждой конкретной заправке. Сентябрьская сводка Северо-Кавказстата содержит отдельные данные по бензину, дизельному и газовому топливу, а еженедельная сводка Росстата на 28 сентября подтверждает среднюю цену 87,08 руб. за литр и цены по маркам.