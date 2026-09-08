Всплеск низкого стандарта

В первую неделю допуска к розничной продаже топлива сниженных экологических стандартов оптовая реализация бензина — на Петербургской бирже — выросла на 69% к августу. Однако уже 7 сентября объемы сократились на 11% — причиной, по данным источников “Ъ”, стали внеплановые ремонты НПЗ. Участники рынка считают данные первых дней сентября малорепрезентативными, отмечая, что годовая динамика остается негативной, а дефицит сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Продажи бензина на Петербургской бирже 1–4 сентября увеличились до 72,75 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Это на 69,2%, или на 29,75 тыс. тонн больше, чем в тот же период августа. При этом с начала 2026 года на биржевых торгах продано 5,442 млн тонн бензина, что на 23,7% ниже показателя за аналогичный период 2025 года.

С 1 сентября власти России разрешили временную продажу на АЗС страны бензина и дизтоплива экологических классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5». Тем самым они привели ситуацию в рознице в соответствие с ранее принятыми решениями о продаже топлива сниженных экологических стандартов для насыщения рынка (см. “Ъ” от 31 августа).

Однако 7 сентября продажи снизились к предыдущему торговому дню на 10,9%, до 12,24 тыс. тонн, следует из обзора. Реализация АИ-92 и АИ-95 экологического класса «Евро-5» сократилась на 1,6% и 23,5%, до 7,5 тыс. тонн и 4,7 тыс. тонн соответственно. Неудовлетворенный платежеспособный спрос при этом остается высоким: по АИ-92 он составляет 37,74 тыс. тонн, по АИ-95 — 35,34 тыс. тонн.

На базисе станции «Стенькино-2» 7 сентября предложение бензина вообще отсутствовало — в то время как 4 сентября там продавалось 0,3 тыс. тонн бензина марки «Регуляр-92» и 0,66 тыс. тонн бензина марки «Премиум-95».

Источник “Ъ” в отрасли связывает это с внеплановыми ремонтами на НПЗ, из-за которых они приостановили биржевые продажи нефтепродуктов.

Вместе с тем уровень продаж бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» 7 сентября повысился на 35,3%, до 1,38 тыс. тонн. Стоимость бензина «Евро-4» самовывозом автотранспортом с базиса «Славянск ЭКО» составила 121,42 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 351 руб. за тонну к 4 сентября.

При этом сейчас на бирже снижается предложение со стороны белорусских НПЗ. Продажи белорусского бензина АИ-92 7 сентября составили 1,5 тыс. тонн по цене 106,13–106,16 тыс. руб. за тонну. Как уточняется в обзоре, покупатели также проявляли интерес к другим маркам, но предложения отсутствовали.

69 процентов составил рост продаж бензина на бирже по итогам 1–4 сентября в месячном выражении

Согласно обзору Platts, за пределами биржи наблюдается дефицит предложения, особенно бензина с более высоким октановым числом. По словам участников рынка, которые приводит агентство, дефицит, как ожидается, уменьшится на фоне сезонного снижения спроса. Но, указывается в обзоре, сохраняется неопределенность относительно переноса сроков планового ремонта на части НПЗ. В сегменте дизтоплива, по данным Platts, по мере наступления холодов спрос сократился, а внимание покупателей переключилось на более морозостойкие сорта.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин считает данные первых дней сентября малорепрезентативными и предлагает дождаться итогов всего месяца. По его словам, как и раньше, динамику продаж будут определять сроки ремонтов на НПЗ — минимальный норматив биржевой реализации все еще рассчитывается как доля от физического выпуска топлива. Но эксперт прогнозирует, что накопленный с начала 2026 года объем продаж по итогам сентября все равно будет уступать прошлогоднему. Падение производства нефтепродуктов летом, по его оценке, было слишком глубоким. Так, приводит он данные Росстата, в июне и июле выпуск нефтепродуктов сократился в годовом выражении на 21,7% и 19,3% соответственно.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов соглашается, что четыре дня сентября не дают полной картины, поскольку ситуация на топливном рынке меняется ежедневно в зависимости от баланса спроса, предложения и локальной логистики. На объем продаж, по его словам, влияют выход НПЗ из ремонтов, запрет экспорта и другие меры господдержки, включая разрешение на продажу бензина сниженных экологических классов, а также постепенное сокращение сезонного спроса. При этом массового распространения топлива ниже «Евро-5» господин Фролов не ожидает — скорее, добавляет он, эти объемы будут поставляться точечно, чтобы закрыть острый дефицит в отдельных регионах.

Ольга Озембловская