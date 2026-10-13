Госдума утвердила кандидатуры заместителей председателей комитетов и комиссий

На пленарном заседании 13 октября Госдума одобрила проект постановления об избрании заместителей председателей комитетов и комиссий. 134 из них представляют «Единую Россию» (ЕР): 59 единороссов займут должности первых зампредов, еще 75 — простых заместителей. Оппозиция в сумме получила 30 таких постов: у КПРФ будет восемь первых и пять простых зампредов, у ЛДПР — семь первых и ни одного простого зама, у «Справедливой России» (СР) — соответственно четыре и один, у «Новых людей» (НЛ) — два и три. Также были избраны зампреды четырех комиссий. Первыми замами стали единороссы Раиса Кармазина (комиссия по регламенту), Василий Пискарев (по депутатской этике), Анатолий Выборный (по мандатным вопросам) и Светлана Разворотнева (по обеспечению жилищных прав граждан). Все семь постов простых зампредов комиссий тоже заняли члены ЕР.