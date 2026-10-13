Госдума утвердила кандидатуры заместителей председателей комитетов и комиссий
13.10.2026, 20:49
Госдума 13 октября завершила распределение руководящих постов в новом созыве. Депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателей комитетов и комиссий, а также специальных представителей палаты и полпреда в Конституционном суде. Несмотря на доминирование единороссов, в руководстве Думы считают, что у парламентской оппозиции есть все возможности для самореализации.
На пленарном заседании 13 октября Госдума одобрила проект постановления об избрании заместителей председателей комитетов и комиссий. 134 из них представляют «Единую Россию» (ЕР): 59 единороссов займут должности первых зампредов, еще 75 — простых заместителей. Оппозиция в сумме получила 30 таких постов: у КПРФ будет восемь первых и пять простых зампредов, у ЛДПР — семь первых и ни одного простого зама, у «Справедливой России» (СР) — соответственно четыре и один, у «Новых людей» (НЛ) — два и три. Также были избраны зампреды четырех комиссий. Первыми замами стали единороссы Раиса Кармазина (комиссия по регламенту), Василий Пискарев (по депутатской этике), Анатолий Выборный (по мандатным вопросам) и Светлана Разворотнева (по обеспечению жилищных прав граждан). Все семь постов простых зампредов комиссий тоже заняли члены ЕР.
30 сентября Дума утвердила председателей 34 комитетов: 20 из них возглавили депутаты ЕР, пять — КПРФ, по три — представители ЛДПР, НЛ и СР. Таким образом, формирование структуры девятой Думы и распределение в ней руководящих постов завершено.
Споров проект постановления не вызвал, депутаты одобрили его единодушно 437 голосами. А спикер Думы Вячеслав Володин напомнил, что идея справедливого раздела комитетов между парламентским большинством и оппозицией принадлежит президенту.