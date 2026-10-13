Власти Нидерландов отказались пустить на чемпионат мира лучших российских гимнасток
13.10.2026, 20:41
В спортивной гимнастике, которая еще недавно казалась совершенно благополучным видом с точки зрения «реинтеграции» России в международный спорт после длительного периода изоляции, произошло ЧП. Власти Нидерландов отказали в выдаче виз трем российским спортсменкам, готовившимся к участию в открывающемся в конце недели в Роттердаме чемпионате мира. В их числе — безусловный лидер мировой женской гимнастики, ее ярчайшая звезда Ангелина Мельникова. В связи со случившимся министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев потребовал лишить роттердамское первенство статуса квалификационного к Олимпиаде 2028 года, а также призвал перестать доверять важные соревнования «странам ЕС».
Во вторник, 13 октября, Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила о том, что трем спортсменкам российской сборной — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой — было отказано в получении въездных виз в Нидерланды. В пояснении ФГР сказано, что «в официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз» «в качестве основания» указано, что «одно или несколько государств—членов шенгенской зоны» рассматривают их как «угрозу своим международным отношениям». Таким образом, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогут принять участие в чемпионате мира, главном состязании сезона. Он открывается в Роттердаме уже в субботу.
Понесенные российской делегацией потери уже выглядят колоссальными. Дело в статусе трех отлученных от мирового первенства гимнасток. Виктория Листунова и Анна Калмыкова — спортсменки высочайшего уровня со множеством наград в послужном списке. Ангелина Мельникова, описывая происшедшее в VK, рассказала, что «внутри хочется заплакать». Отношение к ней и партнершам по команде со стороны голландских властей она охарактеризовала как «нечеловеческое», отметив, что, «если спорт будут продолжать мешать так сильно с политикой», «это будет просто полный кошмар».
В ответ на новость об отказе в выдаче трем гимнасткам виз министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обнародовал заявление, в котором говорится, что ОКР немедленно «обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе».