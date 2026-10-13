Власти Нидерландов отказались пустить на чемпионат мира лучших российских гимнасток

Во вторник, 13 октября, Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила о том, что трем спортсменкам российской сборной — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой — было отказано в получении въездных виз в Нидерланды. В пояснении ФГР сказано, что «в официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз» «в качестве основания» указано, что «одно или несколько государств—членов шенгенской зоны» рассматривают их как «угрозу своим международным отношениям». Таким образом, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогут принять участие в чемпионате мира, главном состязании сезона. Он открывается в Роттердаме уже в субботу.