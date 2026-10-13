Китайными тропами

Представитель ООО «Управляющая компания „Интеллект капитал“», чьи требования на сегодняшний день превышают 7 млрд руб., заявил, что СБП вводит суд в заблуждение. По его словам, китайская компания будет рассматривать участие в финансовой поддержке СБП только в том случае, если будут запущены все четыре бумагоделательные машины предприятия. При этом срок их запус­ка предполагается не раньше весны или лета 2027 года. Кроме этого, по данным кредитора, китайский инвестор предложил заморозить все долги СБП примерно на семь лет, а само предприятие просило ввести мораторий на банкротство. По информации представителя ООО, китайская компания является «рядовым покупателем предприятия».