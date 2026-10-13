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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Прикамье

Китайными тропами

«Соликамскбумпром» хочет продать компании из КНР свыше 83% своих акций

13.10.2026, 20:40
Представители АО «Соликамскбумпром» (СБП) раскрыли в судебном процессе о банкротстве предприятия детали соглашения с китайским инвестором. Они утверждают, что компания «Юнь Чоу» собирается приобрести 83,3% акций комбината, погасить его долги и наладить производственный процесс. Подписание договора купли-продажи ожидается до конца года. Кредиторы утверждают, что СБП вводит суд в заблуждение. По их данным, «Юнь Чоу» согласна быть инвестором только при запуске всех четырех буммашин комбината и просит заморозить все долги СБП на семь лет.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

О планах технологической компании «Юнь Чоу» стать ключевым собственником АО «Соликамскбум­пром» представители последнего заявили на судебном заседании, где рассматриваются заявления о признании российского общества несостоятельным. По их данным, стороны уже заключили соответствующее соглашение о намерении. В рамках основного соглашения китайские инвесторы должны стать владельцами 83,3% акций компании, договор купли-продажи планируется подписать до конца года. Они закроют долги завода перед кредиторами, а также обеспечат текущую деятельность производства. Представители СБП заявили, что до конца октября китайская компания намерена провести переговоры с ресурсоснабжающими организациями по поводу реструктуризации задолженности. В СБП отметили также, что в рамках соглашения о намерении уже прописан порядок оплаты текущих обязательных платежей. Изменения в структуру акционеров общество планирует внести в течение двух месяцев.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным цик­лом производства (от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции). Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту, еще 5,21% акций находятся в собственности ООО «Калиостро кэпитал». Чис­тый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. Согласно открытым данным, в обороте находится более 372,3 тыс. акций АО, номинальная цена одной акций, по данным сайта «Мосбиржи», составляет 2 тыс. руб. Сейчас АО находится в тяжелом финансовом положении. Общая сумма задолженности перед кредиторами, по данным «Ъ-Прикамье», может составлять свыше 15 млрд руб. С мая 2026 года с заявлениями о признании СБП несостоятельным обратилось несколько десятков кредиторов.

Представитель ООО «Управляющая компания „Интеллект капитал“», чьи требования на сегодняшний день превышают 7 млрд руб., заявил, что СБП вводит суд в заблуждение. По его словам, китайская компания будет рассматривать участие в финансовой поддержке СБП только в том случае, если будут запущены все четыре бумагоделательные машины предприятия. При этом срок их запус­ка предполагается не раньше весны или лета 2027 года. Кроме этого, по данным кредитора, китайский инвестор предложил заморозить все долги СБП примерно на семь лет, а само предприятие просило ввести мораторий на банкротство. По информации представителя ООО, китайская компания является «рядовым покупателем предприятия».
Остальные кредиторы в лице ООО «Газпром газорас­пределение Пермь», ПАО «Пермэнергосбыт», ООО «ЭлектроТехКонтроль» согласились с этими доводами. По их мнению, минувшее совещание не принесло конкретных результатов.
Впервые в судебном заседании по делу о банкротстве СБП приняла участие краевая прокуратура. Ее представитель заявил, что надзорное ведомство не возражает против введения процедуры наблюдения в отношении предприятия. На это представители СБП ответили, что соглашение и все будущие корпоративные процедуры по сотрудничеству с китайской стороной «вполне конкретные». Ответчик отметил также, что несколько лет назад этот же инвес­тор успешно помог другому российскому предприятию — Селенгинскому целлюлозно-картонному комбинату (СЦКК) в Бурятии.
Стоит отметить, что 12 октября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление по жалобам АО «Соликамскбумпром» и ООО «Соликамская ТЭЦ». Как указано в документе, суд признал СБП субъектом естественной монополии и счел допустимым применить в отношении долж­ника порядок банкротства таких субъектов (п. 6 гл. IX Закона о банкротстве). Кроме этого, апелляционная инстанция привлекла к делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, Минпромторг РФ, министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края, а также краевое УФАС и администрацию Соликамского муниципального округа.
Признание СБП субъектом естественной монополии стало для кредиторов неожиданным. Представитель ООО «УК „Интеллект капитал“» заявил, что будет обжаловать это постановление в кассационной инстанции. Как сказал представитель кредитора в суде, вопросы относительно вынесенного судебного акта в основном касаются привлечения Минпромторга РФ к участию в деле о банкротстве предприятия. Рассмотрение дела продолжится на следующей неделе.
Исполнительный директор Ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Игорь Старцев затруднился оценить возможную стоимость пакета акций СБП. При этом он отметил, что планы сотрудничества с китайской компанией «выглядят позитивно и обнадеживающе». «„Соликамскбумпром“ — значимое предприятие для Пермского края, и у него есть исторически и гео­графически сложившиеся поставщики, которые тоже оказались в трудной финансовой ситуации»,— подчерк­нул господин Старцев.
Руководитель практики разрешения споров консалтинговой группы «Мальгора» Иван Стасюк отмечает, что наличие статуса естественной монополии несколько осложняет введение процедуры банкротства, но никак не исключает ее, как и возможность погашения кредитов: «В целом, при большом размере задолженности отличие долж­ника со статусом субъекта естественной монополии от обычного должника не слишком существенно». По словам господина Стасюка, определить структуру возможной сделки по продаже акций достаточно сложно: наличие задолженности у компании, безусловно, влияет на стоимость ее активов. «По сути, погашение долгов — это уплата части договорной цены. Обязательство погасить долги может быть предусмотрено договором купли-продажи или иным соглашением, а уход акционера-продавца обычно предполагает и его освобождение от любых рисков, связанных с наличием долгов»,— пояснил юрист.
Руководитель проектов практики корпоративных конфликтов и банкротств «ССП-Консалт» Никита Шипа полагает, что в данном случае возможны два варианта сделки: прямая покупка 83,3% доли у текущих акционеров и допэмиссия акций, владельцем которых становится новый инвестор. «Это уменьшает долю текущих акционеров до 16,7%, давая инвестору контроль, а вырученные средства направляются на погашение задолженности»,— пояснил эксперт.

Анастасия Леонтьева

Коммерсантъ (Пермь) №190

от 14.10.2026, стр. 8
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