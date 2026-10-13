Китайными тропами
«Соликамскбумпром» хочет продать компании из КНР свыше 83% своих акций
АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства (от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции). Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту, еще 5,21% акций находятся в собственности ООО «Калиостро кэпитал». Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. Согласно открытым данным, в обороте находится более 372,3 тыс. акций АО, номинальная цена одной акций, по данным сайта «Мосбиржи», составляет 2 тыс. руб. Сейчас АО находится в тяжелом финансовом положении. Общая сумма задолженности перед кредиторами, по данным «Ъ-Прикамье», может составлять свыше 15 млрд руб. С мая 2026 года с заявлениями о признании СБП несостоятельным обратилось несколько десятков кредиторов.
Коммерсантъ (Пермь) №190от 14.10.2026, стр. 8