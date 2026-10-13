МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2026 год до 3,1%

Для США сохранен прогноз роста в 2,3%, тогда как для Саудовской Аравии из-за перебоев с поставками нефти ожидается спад ВВП на 3,3%. Прогнозы для Китая и России фондом несколько ухудшены — до 4,5% и 0,9% соответственно