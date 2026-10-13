В Ярославле арестовали водителя, сбившего двух сотрудников ГИБДД

Дзержинский районный суд Ярославля заключил под стражу 38-летнего жителя Ярославского района, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам Госавтоинспекции. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил двух полицейских, пытаясь избежать остановки автомобиля. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.