В Ярославле арестовали водителя, сбившего двух сотрудников ГИБДД
13.10.2026, 19:54
Дзержинский районный суд Ярославля заключил под стражу 38-летнего жителя Ярославского района, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам Госавтоинспекции. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил двух полицейских, пытаясь избежать остановки автомобиля. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
Инцидент произошел вечером 3 октября на Тутаевском шоссе. По данным следствия, водитель автомобиля Lada 211540 не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке и намеренно совершил наезд на них. Полицейские получили телесные повреждения.
Мужчине предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
13 октября суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый останется под арестом до 3 декабря 2026 года. Уголовное дело расследуют следственные органы регионального управления СКР.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате инцидента на Тутаевском шоссе пострадали два сотрудника Госавтоинспекции. Один из них был госпитализирован, второму назначили амбулаторное лечение.