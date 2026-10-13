Прокуроры не нашли признаков преступления при организации концерта Канье Уэста
13.10.2026, 19:45
Прокуратура по результатам проверки не обнаружила признаков мошенничества в действиях ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency) при организации концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Представитель агентства заявил СМИ, что компания, уже начавшая возвращать зрителям деньги за билеты, вернет все средства в законном порядке. Несмотря на это, в судах зарегистрировано более 20 исков к агентству.
О результатах прокурорской проверки 13 октября сообщил СМИ представитель Say Agency Александр Панин. Он сказал, что «признаков мошенничества не выявили, потому что их, собственно, нет». Гендиректор и учредитель агентства Анна Субчева на просьбу “Ъ” прокомментировать данную информацию сказала, что правоохранители получили ответы на все интересующие их вопросы и «если я с вами разговариваю, значит, ответы их устроили». Оперативно получить комментарии в самой прокуратуре “Ъ” не удалось.
Проверку проводили по заявлению одного из жителей Санкт-Петербурга, купившего билет на концерт Канье Уэста. 1 октября депутат Госдумы Михаил Романов в ответ на официальный запрос получил от ведомства сообщение, что прокуроры проверяют компанию на предмет нарушения законодательства о защите прав потребителей и «по иным вопросам». Документ подписал зампрокурора Москвы, однако, по словам источника “Ъ”, проверку проводили петербургские сотрудники ведомства.