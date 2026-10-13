Прокуроры не нашли признаков преступления при организации концерта Канье Уэста

О результатах прокурорской проверки 13 октября сообщил СМИ представитель Say Agency Александр Панин. Он сказал, что «признаков мошенничества не выявили, потому что их, собственно, нет». Гендиректор и учредитель агентства Анна Субчева на просьбу “Ъ” прокомментировать данную информацию сказала, что правоохранители получили ответы на все интересующие их вопросы и «если я с вами разговариваю, значит, ответы их устроили». Оперативно получить комментарии в самой прокуратуре “Ъ” не удалось.