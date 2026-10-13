Управляющие инвестфондами обеспокоены ростом доходностей гособлигаций
13.10.2026, 19:50
Управляющие крупнейшими инвестиционными фондами всерьез обеспокоены неконтролируемым ростом доходностей государственных облигаций. Этот фактор второй месяц подряд удерживает первое место среди крупных рисков, на которые обращают внимание международные инвесторы.
На фоне достижения доходности десятилетних казначейских облигаций США уровня 5% годовых управляющие начали переводить в них капитал из акций. В случае преодоления уровня 6% годовых переток станет более массовым и негативно скажется на рынке акций.
Беспокойство у портфельных управляющих вызывает стремительное повышение доходностей гособлигаций, в первую очередь US Treasuries (UST), ускорившееся после решения ФРС повысить в сентябре ставку на 25 б. п., до 3,75–4%. С середины сентября доходности среднесрочных выпусков (от 3 до 7 лет) выросли на 19–22 б. п., до 4,9–5,1% годовых, максимумов с апреля—июня 2024 года.
Ставки по длинным выпускам (сроком 10–20 лет) выросли на 22–24 б. п., до 5,2–5,6% годовых, и достигли значений 24-летней давности. Однако, несмотря на произошедший рост, инвесторам пока сложно определить, на каком уровне стабилизируются доходности по долгосрочным бумагам.