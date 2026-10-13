Управляющие инвестфондами обеспокоены ростом доходностей гособлигаций

Беспокойство у портфельных управляющих вызывает стремительное повышение доходностей гособлигаций, в первую очередь US Treasuries (UST), ускорившееся после решения ФРС повысить в сентябре ставку на 25 б. п., до 3,75–4%. С середины сентября доходности среднесрочных выпусков (от 3 до 7 лет) выросли на 19–22 б. п., до 4,9–5,1% годовых, максимумов с апреля—июня 2024 года.