Экс-сенатору Арашукову отказали в снятии с учета за склонность к насилию
13.10.2026, 19:31
Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области отказал бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову в иске к колонии «Черный дельфин». Он просил снять его с профилактического учета как склонного к нападению на представителей администрации исправительных учреждений и сотрудников правоохранительных органов. Судебное решение пока не вступило в силу. О результате сообщила пресс-служба суда агентству ТАСС.
Колония ИК-6 поставила Рауфа Арашукова на учет в 2023 году. В марте 2026-го комиссия продлила его срок. После этого заключенный обратился в суд: он утверждал, что администрация не ознакомила его с решением комиссии, протоколом заседания, докладом о профилактической работе и другими материалами, не вручила копии документов и не объяснила, почему учет продлили. Рауф Арашуков счел это нарушением своих прав и потребовал убрать отметку. Представители колонии заявили, что провели все процедуры по закону и не ущемили его права. Суд оценил представленные доказательства и отказал истцу, однако в доступном сообщении пресс-службы не раскрыл, какие именно документы и доводы стали решающими.
Профилактический учет — мера наблюдения и предупреждения правонарушений внутри учреждений ФСИН. Приказ Минюста № 17, вступивший в силу 28 января 2026 года, относит к основаниям учета склонность к нападению на сотрудников администрации и правоохранителей. Комиссия учреждения принимает решение о постановке на учет, а через шесть месяцев рассматривает доклад о проведенной профилактической работе и решает, снять человека с учета или продлить его. При продлении администрация должна ознакомить заключенного под подпись с выпиской из протокола. Эти требования объясняют, почему спор Рауфа Арашукова сосредоточился на доступе к материалам комиссии и уведомлении о ее решении.
Учет не означает, что суд вынес новый приговор за нападение. Он устанавливает режим профилактического контроля внутри колонии: действующий порядок предусматривает, в частности, размещение учтенных заключенных в первых рядах камеры и вывод на работу только в первую смену. Судебный отказ оставляет этот статус в силе до апелляции или другого решения.
Рауф Арашуков находится в ИК-6 с 2023 года. Московский городской суд в декабре 2022 года приговорил его и его отца Рауля к пожизненному заключению. Суд признал их виновными в организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, создании преступного сообщества и хищении газа у структур «Газпрома». В январе 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга назначил Рауфу Арашукову еще десять лет лишения свободы и штраф 120 млн руб. по делу о взятке сотруднику ФСИН; «Коммерсантъ» сообщал, что речь шла о 3 млн руб. за привилегированные условия в колонии.
Нынешний спор стал одним из нескольких судебных конфликтов Арашукова с администрацией «Черного дельфина». 5 октября Соль-Илецкий суд отказал ему в двух исках о помещении в штрафной изолятор после отказа выходить на работу. Защита заявила, что намерена обжаловать то решение. В марте и апреле Рауф Арашуков также судился с колонией из-за условий содержания и невыданных продуктов, а в июне просил перевести его в Мордовию, где отбывает пожизненный срок его отец.