Экс-сенатору Арашукову отказали в снятии с учета за склонность к насилию

Колония ИК-6 поставила Рауфа Арашукова на учет в 2023 году. В марте 2026-го комиссия продлила его срок. После этого заключенный обратился в суд: он утверждал, что администрация не ознакомила его с решением комиссии, протоколом заседания, докладом о профилактической работе и другими материалами, не вручила копии документов и не объяснила, почему учет продлили. Рауф Арашуков счел это нарушением своих прав и потребовал убрать отметку. Представители колонии заявили, что провели все процедуры по закону и не ущемили его права. Суд оценил представленные доказательства и отказал истцу, однако в доступном сообщении пресс-службы не раскрыл, какие именно документы и доводы стали решающими.