Внучка убитого экс-главы Самары Виктора Тархова попросилась на СВО

Бывший глава Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до января 2025 года. В феврале прошлого года по подозрению в преступлении, совершенном из корыстных побуждений, задержали их внучку Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, из которых она полностью признала только убийство. Останки жертв преступления так и не удалось найти. По данным следствия, тела заморозили, расчленили, перемешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам города.