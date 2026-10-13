Внучка убитого экс-главы Самары Виктора Тархова попросилась на СВО
13.10.2026, 19:35
13 октября в Самарском областном суде Екатерина Тархова попросила дать ей возможность заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону СВО. Она проходит обвиняемой на процессе по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.
Бывший глава Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до января 2025 года. В феврале прошлого года по подозрению в преступлении, совершенном из корыстных побуждений, задержали их внучку Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, из которых она полностью признала только убийство. Останки жертв преступления так и не удалось найти. По данным следствия, тела заморозили, расчленили, перемешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам города.
Предполагаемой сообщнице Екатерины Тарховой, пенсионерке Таисии Киселевой, которая находится под домашним арестом, вменяют в вину кражу, так как она, по версии следствия, помогла продать автомобиль Натальи Тарховой. Два других предполагаемых сообщника — дочь Таисии Киселевой Светлана Метревели и их родственник Дмитрий Метревели — находятся в международном розыске.