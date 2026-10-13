Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против экс-судьи на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Староминского районного суда Краснодарского края Александра Довбни. Его подозревают в получении взяток и вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.