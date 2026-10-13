Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против экс-судьи на Кубани
13.10.2026, 19:06
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Староминского районного суда Краснодарского края Александра Довбни. Его подозревают в получении взяток и вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.
По данным следствия, 21 ноября 2024 года Довбня, временно исполнявший обязанности председателя суда, получил в своем служебном кабинете 100 тыс. руб. от адвоката Романа Попова. Деньги предназначались за вынесение решения по иску местного жителя, которое обязывало муниципальную администрацию заключить с ним договор купли-продажи земельного участка.
Через шесть дней, 27 ноября, судья изготовил и огласил соответствующее решение. Позднее вышестоящая инстанция отменила его как незаконное.
Кроме того, по версии следствия, 25 марта 2025 года Довбня через Попова получил взятку от Ованеса Кочаряна за оперативное принятие решения об установлении юридического факта, необходимого для получения вида на жительство в России.
В представлении Бастрыкина указаны признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
В отношении Попова и Кочаряна, которых следствие считает взяткодателями, суд ранее вынес обвинительные приговоры.