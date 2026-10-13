Жителей Ивангорода предупредили о медведе
13.10.2026, 18:38
Жители Ивангорода (Кингисеппский район, Ленобласть) в октябре несколько раз замечали дикого медведя вблизи города. Зверя видели в садоводствах «Южный» и «Юбилейный», а также в районе парка на Парусинке, сообщила администрация Ивангородского городского поселения.
По информации администрации, сотрудники Ивангородского лесничества знают о появлении зверя. Сейчас специалисты принимают меры, чтобы поймать дикое животное.
Жителей просят не приближаться к медведю и не пытаться его прогнать. Если зверь не заметил человека, следует спокойно уйти, обойдя его по широкой дуге или вернувшись той же дорогой. Бежать не рекомендуется, чтобы не спровоцировать преследование.
При появлении медведя на участке необходимо сообщить об этом в службу госохотнадзора или по телефонам экстренных служб 02 и 112 и следовать инструкциям специалистов.