Жителей Ивангорода предупредили о медведе

Жителей просят не приближаться к медведю и не пытаться его прогнать. Если зверь не заметил человека, следует спокойно уйти, обойдя его по широкой дуге или вернувшись той же дорогой. Бежать не рекомендуется, чтобы не спровоцировать преследование.