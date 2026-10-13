При этом Европа, классический союзник США, не в состоянии подставить плечо, как это было в далеком 1991 году во время операции «Буря в пустыне» против Саддама Хусейна. Как было уже сказано, потерять Ближний Восток для США смерти подобно. Что же в сухом остатке? Так кажется, что выборы в Конгресс здесь решительно ни при чем. Западный мир сам разрушил свою систему безопасности за долгие мирные годы, и теперь приходится принимать болезненные непопулярные решения. Дональд Трамп вынужден их брать на себя и нести за них ответственность. По большому счету ему не позавидуешь, он оказался в очень непростом положении.