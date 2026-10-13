«Потерять Ближний Восток для США смерти подобно»
Дмитрий Дризе — о неизбежности новой войны в регионе
13.10.2026, 18:53
Противостояние йеменских хуситов и Саудовской Аравии обостряется. Эр-Рияд грозит уничтожить нефтяные объекты, связанные с движением. Противник в ответ обещает удары по гражданским аэропортам и стратегическим месторождениям королевства. Главные воздушные ворота страны остаются закрытыми после недавней атаки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональд Трамп неспроста добивается немедленной сделки по Украине.
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Саудовская Аравия продолжает находиться в очень сложном положении. Справиться с хуситами решительно не получается, несмотря на подавляющее преимущество в воздухе и мобилизацию правительственной армии Йемена. Движение «Ансар Аллах» наносит все новые и новые болезненные удары. Главный аэропорт королевства в Эр-Рияде, который ранее подвергся серьезному нападению, остается закрытым. Отменены свыше 500 рейсов, и уже несколько иностранных авиакомпаний, в частности, Lufthansa и KLM полностью прекратили полеты в страну.
На этом фоне 11 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позвонил своему саудовскому коллеге, принцу Фейсалу бен Фархану Аль Сауду с предложением посредничества в диалоге с хуситами, так как проблема, по мнению Тегерана, не имеет военного решения. Грубо говоря, суть в том, чтобы крупнейшая нефтяная монархия в мире оставила бы Йемен группировке, а вернее, Исламской Республике. Это означает военное поражение Саудовской Аравии и фактически иранский контроль не только над стратегически важным Баб-эль-Мандебским проливом, но и непосредственный выход Ирана к границам королевства. К чему, собственно, все это? К тому, что если Саудовская Аравия не справится с хуситами, точнее, с Тегераном, что очень возможно, решать вопрос придется Америке. Больше просто некому.
Различные союзы и «ближневосточное НАТО» оказались, скажем мягко, не готовыми к такому повороту событий.
Новая большая война в регионе не просто возможна, вопрос лишь в том, когда она начнется. Так что Дональду Трампу в таком случае очень не помешает сделка по Украине хотя бы для того, чтобы минимизировать поддержку режима аятолл со стороны России и Китая. Ну а дальше самое главное: даже крупнейшая экономика мира не способна снабжать оружием Украину, Израиль, Тайвань и вести большую битву за Ближний Восток. Взять хотя бы ракеты ПВО, которых критически не хватает, в том числе и Саудовской Аравии, и другим союзникам США в регионе, и Европе с Киевом тоже.
Соответственно, все это требует политических уступок, чем-то или кем-то приходится в таком случае жертвовать.
При этом Европа, классический союзник США, не в состоянии подставить плечо, как это было в далеком 1991 году во время операции «Буря в пустыне» против Саддама Хусейна. Как было уже сказано, потерять Ближний Восток для США смерти подобно. Что же в сухом остатке? Так кажется, что выборы в Конгресс здесь решительно ни при чем. Западный мир сам разрушил свою систему безопасности за долгие мирные годы, и теперь приходится принимать болезненные непопулярные решения. Дональд Трамп вынужден их брать на себя и нести за них ответственность. По большому счету ему не позавидуешь, он оказался в очень непростом положении.