Два человека пострадали при атаке БПЛА на Херсонскую область
13.10.2026, 19:18
Беспилотник ВСУ упал и взорвался на территории Каховской ЦРБ в Херсонской области, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук. По его словам, БПЛА упал рядом с автомобилем у ворот приемного покоя больницы.
Пострадали два человека. У одного — открытый перелом бедра, второй получил легкие осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь в этой же больнице.
«Насколько же цинично наносить удары рядом с медицинским учреждением, где спасают жизни и оказывают помощь людям. Больница и те, кто приходит туда за помощью, не должны становиться мишенью. Терроризм — истинное лицо киевского режима»,— прокомментировал ситуацию господин Филипчук в своих соцсетях.