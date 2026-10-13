Два человека пострадали при атаке БПЛА на Херсонскую область

«Насколько же цинично наносить удары рядом с медицинским учреждением, где спасают жизни и оказывают помощь людям. Больница и те, кто приходит туда за помощью, не должны становиться мишенью. Терроризм — истинное лицо киевского режима»,— прокомментировал ситуацию господин Филипчук в своих соцсетях.