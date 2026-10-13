Жительницу ХМАО оштрафовали на 90 тыс. за оскорбление президента в соцсетях
13.10.2026, 18:01
Ханты-Мансийский районный суд оштрафовал местную жительницу на 90 тыс. руб. за три оскорбительных комментария о президенте России в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе судов округа.
По данным суда, в 2022–2023 годах женщина трижды публиковала комментарии к постам других пользователей, в которых негативно высказывалась о главе государства. «В неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, оценивала президента Российской Федерации, проявляя тем самым явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации»,— сообщили в пресс-службе судов.
Женщину обвинили в мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). На суде она раскаялась и признала вину. Суд назначил ей за каждый эпизод штраф в размере 30 тыс. руб.
В прошлом году жителя Сургута оштрафовали на 90 тыс. руб. за комментарий в Telegram с предложением передать Уральский федеральный округ (УрФО) президенту США Дональду Трампу.