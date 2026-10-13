Жительницу ХМАО оштрафовали на 90 тыс. за оскорбление президента в соцсетях

По данным суда, в 2022–2023 годах женщина трижды публиковала комментарии к постам других пользователей, в которых негативно высказывалась о главе государства. «В неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, оценивала президента Российской Федерации, проявляя тем самым явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации»,— сообщили в пресс-службе судов.