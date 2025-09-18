Суд оштрафовал жителя Сургута за шутку про передачу Урала Трампу

Сургутский городской суд оштрафовал жителя Сургута (ХМАО) за шутку в интернете о передаче УрФО президенту США Дональду Трампу, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Согласно материалам дела, мужчина в чате Telegram под новостным постом о необходимости изъятия у Дании Гренландии оставил комментарий с предложением Дональду Трампу «забрать Уральский федеральный округ».

Материалы дела были собраны по инициативе Сургутской прокуратуры на основании информации от АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды». Надзорное ведомство сочло публикацию нарушающей нормы закона о противодействии экстремизму.

Суд квалифицировал высказывание как административное правонарушение по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, с использованием сети интернет). Югорчанину был назначен административный штраф в размере 90 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Полина Бабинцева