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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Аксае тушат пожар на складах площадью 6 тыс. кв. м

13.10.2026, 17:13
На территории АО «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области произошел пожар. Возгорание охватило два складских помещения с пластиком и поддонами общей площадью около 6 тыс. кв. м. Для тушения объявлен третий ранг пожара, сообщает администрация Аксайского района и главное управление МЧС России по Ростовской области.
Из-за пожара перекрывают проспект Ленина на участке от улицы Гагарина до улицы Суворова. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.
По данным МЧС, к ликвидации возгорания привлечены 66 человек и 26 единиц техники от сил РСЧС. В том числе от МЧС России задействованы 48 человек и 14 единиц техники. Тушение продолжается.

Валерий Климов