В Аксае тушат пожар на складах площадью 6 тыс. кв. м

На территории АО «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области произошел пожар. Возгорание охватило два складских помещения с пластиком и поддонами общей площадью около 6 тыс. кв. м. Для тушения объявлен третий ранг пожара, сообщает администрация Аксайского района и главное управление МЧС России по Ростовской области.