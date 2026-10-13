В Аксае тушат пожар на складах площадью 6 тыс. кв. м
13.10.2026, 17:13
На территории АО «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области произошел пожар. Возгорание охватило два складских помещения с пластиком и поддонами общей площадью около 6 тыс. кв. м. Для тушения объявлен третий ранг пожара, сообщает администрация Аксайского района и главное управление МЧС России по Ростовской области.
Из-за пожара перекрывают проспект Ленина на участке от улицы Гагарина до улицы Суворова. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.
По данным МЧС, к ликвидации возгорания привлечены 66 человек и 26 единиц техники от сил РСЧС. В том числе от МЧС России задействованы 48 человек и 14 единиц техники. Тушение продолжается.