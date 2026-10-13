Дом во Втузгородке отказались включать в перечень выявленных ОКН
13.10.2026, 16:58
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области отказало во включении здания на улице Комсомольской, 31 в Екатеринбурге в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал начальник управления Вадим Гордеев.
Ранее здание на Комсомольской, 31 рассматривалось как объект, обладающий признаками культурного наследия. Коллективное заявление о его включении в соответствующий перечень поступило в управление в мае этого года. В документе перечислены семь заявителей.
Согласно картам, двухэтажное здание находится недалеко от дендрологического парка. Дом был построен в 1940-х годах.