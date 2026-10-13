Новосибирская прокуратура требует признать ОПС «Труновские» экстремистским

В картотеке суда в качестве ответчиков по иску заявлены сам создатель ОПС Александр Трунов (Трун), его правая рука и шеф бригады киллеров Анатолий Радченко (Челентано) с подручными, связанные с группировкой экс-чиновники,— всего полтора десятка человек. Все они были осуждены по делу ОПС в 2011–2019 годах, многие уже вышли на свободу. В местах лишения свободы находятся среди прочих Трун и Челентано, получившие соответственно 22 и 23 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.