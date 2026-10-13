Новосибирская прокуратура требует признать ОПС «Труновские» экстремистским
13.10.2026, 17:05
Новосибирская прокуратура направила в суд иск о признании криминального сообщества «Труновские» экстремистским, запрете его деятельности в России и конфискации активов его участников. О ликвидации организации, на счету которой многочисленные убийства, силовики отчитались еще в 2009 году.
Тогда ее создатель Александр Трунов был отправлен за решетку на 22 года, но у членов разгромленной ОПС остались активы на 75 млн руб. Похожие иски заявлены надзором уже в ряде регионов. Таким образом, можно предположить, что борьба с бандитизмом через признание его экстремизмом становится всероссийской.
В картотеке суда в качестве ответчиков по иску заявлены сам создатель ОПС Александр Трунов (Трун), его правая рука и шеф бригады киллеров Анатолий Радченко (Челентано) с подручными, связанные с группировкой экс-чиновники,— всего полтора десятка человек. Все они были осуждены по делу ОПС в 2011–2019 годах, многие уже вышли на свободу. В местах лишения свободы находятся среди прочих Трун и Челентано, получившие соответственно 22 и 23 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Общая сумма активов, которые прокуратура требует обратить в доход государства, составляет около 75 млн руб., наиболее ликвидные из них — квартиры и земельные участки. Заинтересованным лицом в иске указан Росфинмониторинг.