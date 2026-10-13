В Стамбуле открылась масштабная выставка Йоко Оно «Insound and Instructure»
13.10.2026, 16:25
На выставку в Музее Сакыпа Сабанджи можно попасть разными путями. Например, забраться по лестнице и затем скатиться с горки. Или протиснуться по узкому зеркальному коридору. И это не прихоть 93-летней Йоко Оно, а воплощение одного из ее главных принципов. Зритель для нее не скучающий созерцатель, а сотворец и соучастник. Так было всегда, даже в ранних работах 1960-х годов, еще до моды на партиципаторность. Хотя бы за это Йоко Оно можно причислить к новаторам. Другое дело, что ей не слишком повезло: союз с Джоном Ленноном сыграл с ней злую шутку. Конечно, знаменитый битл подарил Йоко финансовую стабильность, которой ей так не хватало: богатые родители не желали оплачивать ее арт-эксперименты. А еще Леннон привел ее в поп-культуру — дал выход на широкую аудиторию. Но именно это и принесло ей множество проблем. Творчество Йоко коробило даже высоколобого зрителя, а уж массовый и вовсе воспринял его в штыки. И приклеил ей ярлык «разлучницы» The Beatles.
В итоге скандальный образ из масскульта заслонил собой художницу, хотя объективно Йоко Оно — одна из пионеров перформанса и концептуального искусства. В целом Оно не жаловалась, по крайней мере в своих произведениях. Хотя раз за разом обращалась к теме Другого: как чувствует себя жертва и насколько быстро каждый из нас готов занять место палача? Примерно об этом ее знаменитый перформанс «Cut Piece» (1964), в котором зрители срезают с художницы одежду.
Выставка в Музее Сакыпа Сабанджи, организованная совместно с Музеем современного искусства Кастилии и Леона и Studio One, принадлежащей Йоко Оно, включает в себя 67 работ от 1960-х до наших дней. В том числе несколько хрестоматийных: не только «Cut Piece», но и, например, инструкции из ее знаменитой книги «Grapefruit» — небольшие листочки с текстами, в которых зрителю предлагается совершать разные действия. Разрезать картину и позволить ветру разметать клочки. Или поливать ее каждый день, словно цветок. Некоторые упражнения задуманы как мысленные или заведомо неисполнимые: в частности, вычерпать ведром луну из воды. Художница не собиралась капитулировать перед законами физики. И создала воображаемый мир, где возможно все что угодно, именно им вдохновлена песня «Imagine». Недаром в 2017-м Национальная ассоциация музыкальных издателей США признала Йоко Оно соавтором Леннона — со ссылкой на его интервью 1980 года.