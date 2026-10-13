В Стамбуле открылась масштабная выставка Йоко Оно «Insound and Instructure»

На выставку в Музее Сакыпа Сабанджи можно попасть разными путями. Например, забраться по лестнице и затем скатиться с горки. Или протиснуться по узкому зеркальному коридору. И это не прихоть 93-летней Йоко Оно, а воплощение одного из ее главных принципов. Зритель для нее не скучающий созерцатель, а сотворец и соучастник. Так было всегда, даже в ранних работах 1960-х годов, еще до моды на партиципаторность. Хотя бы за это Йоко Оно можно причислить к новаторам. Другое дело, что ей не слишком повезло: союз с Джоном Ленноном сыграл с ней злую шутку. Конечно, знаменитый битл подарил Йоко финансовую стабильность, которой ей так не хватало: богатые родители не желали оплачивать ее арт-эксперименты. А еще Леннон привел ее в поп-культуру — дал выход на широкую аудиторию. Но именно это и принесло ей множество проблем. Творчество Йоко коробило даже высоколобого зрителя, а уж массовый и вовсе воспринял его в штыки. И приклеил ей ярлык «разлучницы» The Beatles.