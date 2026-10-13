Севший в аэропорту Нюрнберга самолет подавал сигнал о захвате

Обстановка на борту самолета, который сел в аэропорту Нюрнберга в сопровождении истребителей, спокойная. ЧС в воздухе объявили из-за сигнала 7500 о захвате воздушного судна. Сообщение, предположительно, было ложным, сообщила пресс-служба баварской полиции.