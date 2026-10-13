Севший в аэропорту Нюрнберга самолет подавал сигнал о захвате
13.10.2026, 16:14
Обстановка на борту самолета, который сел в аэропорту Нюрнберга в сопровождении истребителей, спокойная. ЧС в воздухе объявили из-за сигнала 7500 о захвате воздушного судна. Сообщение, предположительно, было ложным, сообщила пресс-служба баварской полиции.
Правоохранительные органы считают, что сигнал был подан случайно из-за неисправной работы оборудования в кабине пилота. «Проверка на месте показала, что никакой опасности нет»,— указано в сообщении полиции в X.
Лайнер летел из греческого города Корфу и должен был приземлиться в 12:15 по местному времени (13:15 мск) в аэропорту Нюрнберга. Примерно за час до посадки полиция получила сигнал о захвате. Связаться с членами экипажа правоохранительные органы не смогли, поэтому было объявлено ЧС в воздухе, а к самому самолету направили истребители Eurofighter. Самолет приземлился на минуту позже запланированного времени. Опасности для пассажиров и экипажа не было.