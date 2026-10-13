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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Ярославль

Ярославль примет XV Форум городов-побратимов Беларуси и России

13.10.2026, 16:10
Ярославль станет площадкой XV Форума городов-побратимов Беларуси и России. Эстафету проведения мероприятия город получил от белорусского Бобруйска, где прошли XIV Форум и III Встреча молодежи союзных государств. Об этом сообщила мэрия Ярославля.

мэрия Ярославля

В Бобруйске Ярославль представляла начальник управления по молодежной политике мэрии Мария Забалуева. По информации городских властей, сейчас в Ярославле начали подготовку к следующему форуму.
Форум городов-побратимов и молодежная встреча направлены на укрепление деловых и культурных связей между городами России и Беларуси, а также на обмен опытом в различных сферах.

Виктория Самко