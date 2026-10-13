Индии грозит цветная революция
13.10.2026, 15:59
Индию захлестнула волна уличных протестов, движущей силой которой стало молодежное движение «Народная партия тараканов» (CJP). Добившись летом этого года ухода министра образования Дхармендры Прадхана, «тараканы» теперь требуют отставки главы избиркома Гьянеша Кумара, обвиняя его в нарушениях, допущенных на выборах 2024 года. В ответ на массовые задержания «тараканов» активисты движения грозят новыми общенациональными акциями. В индийской партии власти видят в протестах инспирированную из-за рубежа атаку на правительство премьер-министра Нарендры Моди.
Не утихающие в Нью-Дели с конца прошлой недели уличные протесты молодежного движения «Народная партия тараканов», для пресечения которых в индийскую столицу были стянуты 35 тыс. полицейских, вступили в решающую фазу. Требования «тараканов» об отставке главы избиркома Гьянеша Кумара впервые открыто поддержал оппозиционный альянс INDIA во главе с партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК) и ее лидером Рахулом Ганди.
Как сообщил 12 октября телеканал India Today, индийская парламентская оппозиция намерена провести марш к зданию Верховного суда, чтобы передать его председателю Сурье Канту меморандум с требованием сместить главу избиркома, обвиняемого в нарушениях на выборах 2024 года. По итогам последних всеобщих выборов правящая в стране «Бхаратия джаната парти» сохранила большинство в парламенте, а премьер-министр Нарендра Моди, находящийся у власти с 2014 года, был переизбран на новый срок. Атаку на главу избиркома инициировало созданное в мае этого года движение «Народная партия тараканов», которое в июле добилось ухода министра образования Дхармендры Прадхана после выявленных нарушений при проведении общенационального вступительного экзамена в вузы (NEET).