Индии грозит цветная революция

Как сообщил 12 октября телеканал India Today, индийская парламентская оппозиция намерена провести марш к зданию Верховного суда, чтобы передать его председателю Сурье Канту меморандум с требованием сместить главу избиркома, обвиняемого в нарушениях на выборах 2024 года. По итогам последних всеобщих выборов правящая в стране «Бхаратия джаната парти» сохранила большинство в парламенте, а премьер-министр Нарендра Моди, находящийся у власти с 2014 года, был переизбран на новый срок. Атаку на главу избиркома инициировало созданное в мае этого года движение «Народная партия тараканов», которое в июле добилось ухода министра образования Дхармендры Прадхана после выявленных нарушений при проведении общенационального вступительного экзамена в вузы (NEET).